Не всі змогли побувати на найбільшому автомобільному шоу України – весняному OldCarLand-2019. Та й потрапивши в круговерть фестивалю, не кожен міг виділити найкращі експонати. Авто24 опитав експертів в галузі автомобільного ретро й пропонує читачам добірку кращих експонатів.

Насправді, найкращі експонати для різних категорій глядачів будуть різними. Але ми спиралися передусім на позиції історичної автентичності автомобілів, їх стану й культурної цінності. Тому нехай читачі, чиї враження не співпадуть з думкою експертів, особливо не переймаються – у кожного свій смак.

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Bentley S2 (1959 – 1962)

Британський преміум-клас, відновлений до прекрасних технічних кондицій, до недавнього часу не бачив ніхто зі столичної ретротусовки. У рідкісної машини цікава історія – перш ніж потрапити в Україну, вона поїздила і Великою Британією, і хайвеями США.

Нинішній власник відзначає високий технічний рівень розкішного седана і багате оснащення, включаючи дивовижний для 1959 р кондиціонер салону (звісно, працює). Машина, хоч і “взута” в нерідні колеса зі спицями, цілком гідна того, щоб бути представленою на найпрестижніших конкурсах автомобільної краси.

Ford T (1908 – 1927 рр.)

Основоположника масового доступного автопрому привезли до Києва зі Львова – природно, на лафеті, хоча по території Музею авіації він цілком успішно катався своїм ходом. Модель, яка показала світові, що автомобіль може бути таким же доступним, як і будь-які предмети побуту, відновлена його власником Дмитром Степановим до автентичного стану у вигляді модифікації 1912 року.

Просто вражає працездатність раритету – протягом декількох днів фестивалю Ford T невтомно катав дітей і дорослу публіку по бетонці Музею авіації. З 15 мільйонів екземплярів "бляшанки Ліззі" (таке прізвисько носила машина на батьківщині) відомо про два примірники в Україні – і обидва вони на цей раз були присутні на фестивалі.

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М-21 “Волга” (1957 р.)

"Волга" першої генерації – найпопулярніший серед вітчизняних реставраторів і колекціонерів автомобіль, і ним важко когось здивувати. Але майстерня "Автоклассика" змогла – адже вперше представлений на весняному "Олдкарленді" автомобіль укомплектований автоматичною трансмісією.

З огляду на те, що такі версії “Волги” випускалися лише в 1956 р. і в мізерній кількості (невідома навіть точна цифра), важко навіть уявити, наскільки нелегко відновлювати подібні автомобілі до оригінального стану.

Fiat-500 Giardiniera (1960 – 1975 рр.)

Культова в багатьох країнах світу "п'ятисотка" присутня в Україні, мабуть, в єдиному екземплярі – в усякому разі, в кузові універсал під ім`ям Giardiniera точно. Автомобіль приїхав на фестиваль з Одеси – причому своїм ходом! – де його і відновлювали.

Однак, перший період свого життя в Україні (а потрапив він до нас близько 40 років тому) "Фіатік" провів у Львові. Більшу частину життя машина простояла через несправність трансмісії, що, судячи з усього, і врятувало її для наступних поколінь – наші дороги могли б "вбити" малюка з його 12-дюймовими колесиками і єдиною ресорою в передній підвісці за одну п'ятирічку.



Opel Blitz (1937 р.)

Як не дивно, трофейна німецька вантажівка перебуває в оригінальному стані – не дивлячись на значний вік. Судячи з усього, вона не піддавалася капітальному ремонту або реставрації, у всякому разі, останні півстоліття. Співробітники Військово-історичного музею з м. Українка, які привезли машину на фестиваль, підтримують її в повній справності.

Цікаво, що машина представлена в довгообазній версії зі звичайною бортовою вантажною платформою. Швидше за все, цей екземпляр створювався для комерційної експлуатації, але був мобілізований в німецьку армію під час війни. Про те, що він служив у вермахті, свідчить так звана "поганка" – армійського стандарту світломаскувальна фара на крилі.



AWO 425 Simson (1950 – 1962 рр.)

Марка і модель мотоцикла з цікавою долею. Цей мотоцикл конструктивно близький до BMW R23, який до війни виробляли на заводі, що опинився в 1945-му в радянській зоні окупації, і через патентну чистоту його довелося виготовлювати під новим ім'ям – спочатку AWO, а після 1957 року Simson. Двоколісна машина має чотиритактний одноциліндровий двигун об'ємом 250 см куб.

Мотоцикл AWO 425 поставлявся в Радянський Союз за угодою про репарації – в якості компенсації збитків, завданих вітчизняній економіці фашистами. Згідно з розповіддю власника, даний зразок був отриманий ним в розібраному вигляді, буквально в декількох мішках. Однак була проведена грамотна реставрація, хоча й без зайвого лоску. Широкій громадськості цей екземпляр показаний вперше. Власне, як і всі інші описані тут екпонати.

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