Не все смогли побывать на крупнейшем автомобильном шоу Украины – весеннем OldCarLand-2019. Да и попав в круговерть фестиваля, не каждый мог выделить самые лучшие экспонаты. Авто24 опросил экспертов в области автомобильного ретро и сопоставив их позицию с мнением наших обозревателей, предлагает читателям подборку лучших экспонатов.

На самом деле, лучшие экспонаты для разных категорий зрителей будут разными. Но мы опирались прежде всего на позиции исторической аутентичности автомобилей, их состояние и степень культурной ценности. Поэтому пусть читатели, чьи впечатления не совпадут с мнением экспертов, особо не расстраиваются: тут во многом права поговорка о том, что на вкус и цвет все фломастеры, как говорится, разные.

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Bentley S2 (1959 – 1962)

Британский премиум-класс, восстановленный до прекрасных технических кондиций, до недавнего времени не видел никто из столичной ретротусовки. У редкой самой по себе машины интересная история – прежде чем попасть в Украину, она поездила и по Великобритании, и по США.

Нынешний владелец отмечает высокий технический уровень роскошного седана и богатое оснащение, включая диковинный для 1959 г. кондиционер салона (естественно, работает). Машина, хоть еще в Америке и “обута” в неродные спицованные колеса, вполне достойна того, чтобы быть представленной на самых престижных конкурсах автомобильной красоты.

Ford T (1908 – 1927 гг.)

Основоположник массового доступного автопрома привезли в Киев из Львова – естественно, на лафете, хотя по территории Музея авиации он вполне успешно катался своим ходом. Модель, показавшая миру, что автомобиль может быть таким же доступным, как и любые предметы быта, восстановлена его владельцем Дмитрием Степановым до аутентичного состояния в виде модификации 1912 года.

Просто поражает работоспособность раритета – на протяжении нескольких дней фестиваля Ford T неутомимо катал детей и взрослую публику по бетонке Музея авиации. Из 15 миллионов экземпляров “жестянки Лиззи” (такое прозвище носила машина на родине) известно о двух машинах в Украине – и обе они в этот раз присутствовали на фестивале.

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М-21 «Волга» (1957 г.)

“Волга” первой генерации – самый популярный среди отечественных реставраторов и коллекционеров автомобиль, и им трудно кого-то удивить. Но мастерская “Автоклассика” смогла – ведь впервые представленный на весеннем “Олдкарленде” автомобиль укомплектован автоматической трансмиссией.

Учитывая, что такие версия «Волги» выпускалась только в 1956 г. и в мизерном количестве (неизвестна даже точная цифра), трудно даже представить, насколько нелегко восстанавливать подобные автомобили до оригинального состояния.

Fiat-500 Giardiniera (1960 – 1975 гг.)

Культовая во многих странах мира “пятисотка” присутствует в Украине, пожалуй, в единственном экземпляре – во всяком случае, в кузове универсал под имени Giardiniera точно. Автомобиль приехал на фестиваль из Одессы – причем своим ходом! – где его и восстанавливали.

Однако, первый период своей жизни в Украине (а попал он к нам около 40 лет назад) “Фиатик” провел во Львове. Большую часть жизни машина простояла из-за неисправности трансмиссии, что, судя по всему, и спасло ее для последующих поколений – наши дороги могли бы “убить” малыша с его 12-дюймовыми колесиками и единственной рессорой в передней подвеске за одну пятилетку.



Opel Blitz (1937 г.)

Как ни странно, трофейный немецкий грузовик пребывает в оригинальном состоянии – несмотря на внушительный возраст. Судя по всему, он не поддавался капитальному ремонту или реставрации, во всяком случае, последние полвека. Сотрудники Военно-исторического музея из г. Украинка, которые привезли машину на фестиваль, поддерживают грузовик в полной исправности.

Интересно, что машина представлена в длиннобазной версии с обычной бортовой грузовой платформой. Скорее всего, этот экземпляр создавался для коммерческой эксплуатации, но был мобилизован в немецкую армию во время войны. О том, что он служил в вермахте, свидетельствует так называемая “поганка” – армейского стандарта светомаскировочная фара на крыле.



AWO 425 Simson (1950 – 1962 гг.)

Марка и модель мотоцикла с интересной судьбой. Этот мотоцикл конструктивно близок к BMW R23, который до войны производили на заводе, оказавшемся в 1945-м в советской зоне оккупации, и по причине патентной чистоты его пришлось производить под новым именем – сначала AWO, а после 1957 г. Simson. Двухколесная машина имеет четырехтактный одноцилиндровый двигатель объемом 250 см куб.

Мотоцикл AWO 425 поставлялся в Советский Союз по соглашению о репарациях – в качестве компенсации ущерба, причиненного отечественной экономике фашистами. По рассказу владельца, данный образец был получен им в разобранном виде, буквально в нескольких мешках, но грамотная реставрация – без излишнего лоска – оставляет скорее впечатление хорошего “сохрана”. Широкой общественности данный экземпляр показан впервые.

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