Опытные коллекционеры и простые почитатели ретротехники особо уважают в качестве объекта для восстановления и владения автомобили-внедорожники. Часто они оказываются самыми интересными экспонатами ретро-форумов, и OldCarLand-2019 не исключение.

В том, что вездеходы и полноприводные внедорожники вызывают у ретрофанов повышенное уважение, нет ничего удивительного: и в техническом плане они интереснее прочих, и шарм у них свой, особый: тут и романтика непознанных стран, тут и военные модификации. Поэтому в этот раз мы решили выбрать несколько самых интересных экспонатов на весеннем OldCarLand`e и рассказать об их особенностях.

“Москвич-410” (1957 – 1961 гг.)

Недавно отреставрированный отечественный вездеход с колесной формулой 4х4 представил харьковский клуб “Самоход”. Машина представляла собой самый популярный сегодня класс кроссоверов-внедорожников: комфортабельный кузов легкового типа с мощным шасси, предназначенным для плохих дорог.

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Несмотря на скромную энерговооруженность, машина была хороша на бездорожье и пользовалась популярностью у потребителя. И если бы Автозаводу АЗЛК не понадобилось освободить производственную линию для расширения выпуска экспортных “Москвичей” в обычном, заднеприводном исполнении, “четыреста десятый” стал бы настоящим бестселлером не только в Союзе. Тем более, что в мире в ту пору подобных моделей практически не производилось.

ГАЗ-67 (1943 – 1953)

Отечественный внедорожник, родившийся накануне самой кровопролитной войны ХХ века, являет собой пример рациональных технических решений и высоких эксплуатационных характеристик. Легкий утилитарный автомобиль, более него приспособленный для условий войны, не стоит и искать. Поэтому он всегда будет и популярным экспонатом на “ОлдКарЛенде”, и желанным объектом для коллекционирования. Между тем, восстанавливать такую машину нелегко, как и найти оригинальные комплектующие к ней. Поскольку большая часть полноприводных “газиков” погибла во время войны.

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УАЗ-469 (1972 г.)

Безкомпромиссный внедорожник, простой и рациональный по устройству, оказался настолько хорош, что по сути производится по сей день. Но многочисленные модернизации привели к тому, что автомобиль в самой первой модификации стал настоящей редкостью. На фестивале показан автомобиль как раз в такой версии – образца 1976 года. Ателье Vintage Motors провело полную реставрацию с использованием оригинальных деталей и в эти майские дни он впервые показан публике.

Land Rover Series IIА (1961 – 1971 гг.)

Машина, которую считают легендой в большинстве стран мира. Простая и суровая машина, пригодная для езды там, нет ни фирменного сервиса, ни дорог. Автомобиль, который ежегодно защищает цвета британского флага на фестивале OldCarLand, поддерживается владельцем в прекрасном техническом состоянии и даже принимает участие в соревнованиях на Кубок Украины по ралли на ретроавтомобилях.

Dodge WC 51 (1941 – 1945 гг.)

Универсальный автомобиль, задуманный американцами не как транспорт, а как “носитель оружия” (отсюда и название модели – weapons carrier, WC). На территории нашей страны назывался по-своему: “Додж “три четверти”, от его номинальной грузоподъемности в 750 кг. Такие автомобили использовались во время Второй мировой и служили нашим дедам как артиллерийские тягачи. “Додж “три четверти” неизменно присутствуют на каждом OldCarLand`е и неизменно пользуются популярностью у публики. И не только из-за своего харизматичного внешнего вида, но и благодаря тому, что время от времени перемещаются по дорожкам Музея авиации, вызывая неподдельный восторг зрителей и участников.

Рекомендация Авто24

Фестиваль OldCarLand проходит с 9 по 12 мая с 09.00 до 20.00. Цена билета 150 грн., детям до 12 лет и участникам боевых действий вход безплатный. Билеты продаются в том числе и в интернете.

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