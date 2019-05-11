Досвідчені колекціонери і прості шанувальники ретротехніки особливо шанують в якості об'єкта для відновлення і володіння автомобілі-позашляховики. Часто вони виявляються найцікавішими експонатами ретро-форумів, і OldCarLand-2019 не виняток.

У тому, що всюдиходи і повнопривідні позашляховики викликають у ретрофанів підвищену повагу, немає нічого дивного: і в технічному плані вони цікавіше інших, і шарм у них свій, особливий: тут і романтика непізнаних країн, тут і військові модифікації. Тому цього разу ми вирішили вибрати кілька найцікавіших експонатів на весняному Oldcarland'e і розповісти про їхні особливості.

“Москвич-410” (1957 – 1961 рр.)

Нещодавно відреставрований вітчизняний всюдихід з колісною формулою 4х4 представив харківський клуб "Самохід". Машина являла собою найпопулярніший сьогодні клас кросоверів-позашляховиків: комфортабельний кузов легкового типу з потужним шасі, призначеним для поганих доріг.

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Незважаючи на скромну енергоозброєність, машина була хороша на бездоріжжі і користувалася популярністю у споживача. І якщо б автозаводу АЗЛК не знадобилося звільнити виробничу лінію для розширення випуску експортних "Москвичів" у звичайному, задньопривідному виконанні, "чотириста десятий" став би справжнім бестселером не тільки в Союзі. Тим більше, що в світі в ту пору подібних моделей практично не вироблялось.

ГАЗ-67 (1943 – 1953)

Вітчизняний позашляховик, народжений напередодні найбільш кровопролитної війни ХХ століття, являє собою приклад раціональних технічних рішень і високих експлуатаційних характеристик. Інший легкий утилітарний автомобіль, настільки пристосований для умов війни, тоді було не варто і шукати. Тому він завжди буде популярним експонатом на "Олдкарленді", і бажаним об'єктом для колекціонування. Між тим, відновлювати таку машину нелегко, як і знайти оригінальні комплектуючі до неї. Оскільки більша частина повнопривідних "газіков" загинула під час війни.

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УАЗ-469 (1972 р.)

Безкомпромісний позашляховик, простий і раціональний за конструкцією, виявився настільки вдалим, що по суті виробляється і донині. Але численні модернізації призвели до того, що автомобіль в найпершій модифікації став справжньою рідкістю. На фестивалі показаний автомобіль якраз в такій версії – зразка 1976 року. Ательє Vintage Motors провело повну реставрацію з використанням оригінальних деталей і в ці травневі дні він вперше показаний публіці.

Land Rover Series IIА (1961 – 1971 рр.)

Машина, яку вважають легендою в половині країн світу – у всякому разі, у тих, де не знали, що таке наші "газіки". Проста і сувора машина, придатна для їзди там, де немає ні фірмового сервісу, ні доріг. Автомобіль, який щорічно захищає кольори британського прапора на фестивалі OldCarLand, підтримується власником в прекрасному технічному стані і навіть бере участь у змаганнях на Кубок України з ралі на ретроавтомобілях.

Dodge WC 51 (1941 – 1945 рр.)

Універсальний автомобіль, розроблений американцями не як транспорт, а як "носій зброї" (звідси і назва моделі – weapons carrier, WC). На території нашої країни називався по-своєму: "Додж "три чверті", через його номінальну вантажопідйомность в 750 кг. Такі автомобілі купувалися для Червоної армії в Америці під час Другої світової і служили нашим дідам як артилерійські тягачі. "Додж "три чверті" незмінно присутні на кожному Oldcarland і незмінно користуються популярністю у публіки. І не тільки через свій харизматичний зовнішній вигляд, але і завдяки тому, що час від часу переміщаються по доріжках музею авіації, викликаючи непідробний захват глядачів і учасників.

Рекомендація Авто24

Фестиваль OldCarLand проходить з 9 по 12 травня з 09.00 до 20.00. Ціна квитка 150 грн., дітям до 12 років та учасникам бойових дій вхід вільний. Квитки продаються в тому числі і в Інтернеті https://kiev.karabas.com/ua/old-car-land.

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