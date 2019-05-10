Грандіозний фестиваль техніки "OldCarLand-2019 - весна" передбачувано здивував глядачів і фахівців новими раритетами роботи українських реставраторів.

Організатори фестивалю – клуб технічного ретро OldCarService і проект "Кофейбус" – знову зібрали чудову експозицію з колекцій українських та зарубіжних збирачів. Уже в перший день фестивалю більшість найцікавіших автомобілів були на своїх місцях. Ми зробимо короткий огляд лише деяких з них.

РАФ-2203 “Латвія” ранньої серії (1976 р.). В принципі, сьогодні будь-який "РАФік" – річ досить рідкісна, ну а вже його рання модифікація без перебільшення унікальна.

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Столична майстерня Vintage Motors відродила практично з небуття зразок, який дивом зберігся в Україні. Від більш пізніх модифікацій цей мікроавтобус відрізняє простенька приладова панель, дзеркала, бампери, інтер'єр і вентиляційні решітки на борту.

Танк Т-34. Оскільки відкриття весняного "ОлдКарЛенда"-2019 випало на День Перемоги, не обійшлося без розширеної експозиції військової техніки. В принципі, "тридцатьчетвірка" і раніше бувала на фестивалі, але такої уваги глядачів, як цього разу, вона не привертала ніколи – багато в чому завдяки юним глядачам, яким не заборонялося дертися на броню. Цього разу на виставці була представлена пізня версія кращого танка Другої світової війни – Т-34-85, прийнята на озброєння в січні 1944 року.





Bentley S1 (1955 – 1959 рр.). Машина, яку до дня відкриття фестивалю не бачив практично ніхто з широкої публіки. Рядна шістка під капотом і істинно британський салон зі шкірою, деревом і фірмовими повітроводами доповнюють зовнішній шарм цього тоді ще “чисто англійського” седана.

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Opel Blitz (1938 гг.). Дуже поширена в свій час німецька вантажівка потрапила в нашу країну зовсім недавно і, судячи з деяких прикмет, зі Скандинавії. Цікаво, що машина не несе видимих слідів реставрації і не виключено, що до цього дня перебуває в оригінальному стані. І без того унікальна машина має рідкісне довгобазове виконання і бортовий кузов без тенту, характерного для армійських вантажівок.

ГАЗ-21 “Весільна карета”. Можна по-різному ставитися до такого роду доопрацювання ретроавтомобілів, але для молодят і їхньої свити “Волга” з такою врізкою звичайно ж зручніше. Тому залишимо настільки сміливе втручання в ретроавтомобіль без коментарів.

К-750. Мотоцикл, відомий в колах мотофанів як “касик”, відреставрований в мотостудіі Grischuk, яку варто похвалити за таке ретельне відновлення зникаючих київських мотоциклів.

Рекомендація Авто24

Побачити. Фестиваль OldCarLand – видовище, гідне того, щоб присвятити йому хоча б один вихідний день (а менше і не вийде). Особливо якщо врахувати, що розваги тут є і для дорослих, і для маленьких відвідувачів.

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