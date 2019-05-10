Грандиозный фестиваль техники "OldCarLand-2019 – весна" предсказуемо удивил зрителей и специалистов новыми раритетами работы украинских реставраторов.

Организаторы фестиваля – клуб технического ретро OldCarService и проект “Кофейбус” – снова собрали замечательную экспозицию из коллекций украинских и зарубежных собирателей. Уже в первый день фестиваля большинство самых интересных автомобилей были на своих местах. Мы сделаем краткий обзор лишь некоторых из них.

РАФ-2203 “Латвия” ранней серии (1976 г.). В принципе, сегодня любой “РАФик” – вещь достаточно редкая, ну а уж его ранняя модификация без преувеличения уникальная.

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Столичная мастерская Vintage Motors возродила практически из небытия чудом сохранившийся в Украине образец. От более поздних модификаций этот микроавтобус отличает простенькая приборная панель, бамперы, интерьер и вентиляционная решетка на борту.

Танк Т-34. Поскольку открытие весеннего “ОлдКарЛенда”-2019 пришлось на День Победы, не обошлось без расширенной экспозиции военной техники. В принципе, “тридцатьчетверка” и раньше бывала на фестивале, но такого внимания зрителей, как в этот раз, она не привлекала никогда – во многом благодаря юным зрителям, которым не запрещали карабкаться на броню. В этот раз на выставке была представлена поздняя версия лучшего танка Второй мировой войны – Т-34-85, принятая на вооружение в январе 1944 года.





Bentley S1 (1955 – 1959 гг.). Машина, которую до дня открытия фестиваля не видел практически никто из широкой публики. Рядная шестерка под капотом и истинно британский салон с кожей, деревом и фирменными воздуховодами дополняют внешний шарм этого тогда еще “чисто английского” седана.

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Opel Blitz (1938 гг.). Весьма распространенный в свое время немецкий грузовик попал в нашу страну совсем недавно и судя по некоторым приметам, из Скандинавии. Интересно, что машина не несет следов видимых ремонтов и не исключено, что по сей день пребывает в оригинальном состоянии. И без того уникальная машина имеет редкое длиннобазное исполнение и бортовой кузов без тента, столь характерного для армейских грузовиков.

ГАЗ-21 «Свадебная карета». Можно по-разному относиться к такого рода доработкам ретроавтомобилей, но для молодоженов и их свиты «Волга» с такой врезкой конечно же удобнее. Поэтому оставим столь смелое вмешательство в ретроавтомобиль без комментариев.

К-750. Мотоцикл, известный в кругах мотофанов как «касик», отреставрирован в мотостудии Grischuk, которую стоит похвалить за столь тщательное восстановление исчезающих киевских мотоциклов.

Рекомендация Авто24

Что называется, спешите увидеть. Фестиваль OldCarLand – зрелище, достойное того, чтобы посвятить ему хотя бы один выходной день (а меньше и не получится). Особенно если учесть, что развлечения тут приготовлены и для взрослых, и для маленьких посетителей.

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