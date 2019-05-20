Чоботи, ремені, жилети, шляпи, гаманці – чимало речей виготовляють з грубої й міцної крокодилячої шкіри. Але тут щось геть інше.

Якщо ви знайомі зі стрічками про австралійського мисливця на ім’я Данді, можливо, вас не здивує інтер’єр цієї Tesla Model S. Однак у сучасному світі, коли плстик і штучні матеріали переважають над міховими та шерстяними виробами, подібне оздоблення викликає “не тутешнім”.

Також цікаво: Абсурдний креатив: суперкар Bentley Continental GT перетворили на танк (фото, відео)

Кілька зображень, розміщених на ресурсі Reddit, здійняли хвилю бурхливого обговорення. “Тесла зі шкіряним салоном” одним нагадує про рідний Техас, іншим – “запах дідуся”, але є одна людина, які це просто подобається “як є”. це власник цієї Tesla Model S.

Фото: Tesla Model S з салоном зі шкіри крокодила / Reddit

Окрім величезного обсягу шкіри ми також помітили в салоні неймовірну кількість контрастних швів, заклепок та кілька нових “опцій”. Так, обабіч сенсорного екрану на центральній консолі з’явилась пара кнопок, призначення яких не ясне.

Також цікаво: З вантажівки, джипа і пікапа зібрали одну дуже страшну машину