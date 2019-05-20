Здається, автор цього дивного творіння винайшов новий тип автомобіля.

Колись те, що ви бачите на фотографії вище, було трьома різними машинами, та умільцю з США вдалось об’єднати їх в один.

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За інформацією порталу Jalopnik, у цьому симбіозі злились воєдино тягач Peterbilt, можливо з серії 335, Jeep Wrangler та Dodge Ram 50. Можливо використовуються також компоненти від інших автомобілів – інформації про апокаліптичний всюдихід немає, лише пара фотографій. Що ховається під велетенським капотом – теж невідомо.

Фото: Peterbilt, Jeep Wrangler, Dodge Ram 50, саморобна машина / Jalopnik

Судячи з зображень, платформа й “ніс” машини походять від Peterbilt. Кабіна – повністю кузов Jeep Wrangler Unlimited 2011-2013 року. Задня частина також від американської машини, журналісти упізнали в ньому відкритий багажник легкого пікапа Dodge Ram 50. Виходить такий собі градієнт від важкої теїніки спереду до легкової ззаду.

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