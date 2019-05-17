Вантажівки мають тривісне шасі, восьмиметрову фуру і лякаючу порожнечу, замість кабіни.

Шведський стартап Einride отримав від уряду країни дозвіл на експлуатацію свого безпілотного тягача на звичайних дорогах. І з 15-го травня логістична компанія DB Schenker почала користуватись цим правом.

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Конструкція Einride T-Pod передбачає можливість легкого пристосування вантажівки до різних потреб. У фірми є ще одна модель вантажівки без кабіни і з відкритою вантажною платформою – T-Log.

Фото: зверніть увагу на номерні знаки на безпілотниках Einride / Electrec, Reuters

Відмова від традиційної кабіни дозволила збільшити корисний об'єм кузова: повна вага максимально завантаженої машини становить 26 тонн. На одному заряді T-Pod може проїхати до 200 кілометрів, завдяки батареї ємністю 200 кіловатгодин.

T-Pod та T-Log мають четвертий рівень автономності, система базується на платформі NVIDIA.

Використовується зв'язок 5G, що дозволяє оператору у віддаленому центрі керування перевести машину у режим ручного дистанційного управління. Вона дозволяє “водієві” з центру управління одночасно тримати під контролем до 10 вантажівок. Тобто платити тепер потрібно лише одному водієві, замість десяти.

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Einride пересуваються переважно територією логістичного центру, а на громадські дороги виїжджають лиш на короткий відрізок, коли переміщуються між складами і терміналом DB Schenker. Рухаються вони по громадських дорогах зі швидкістю в 5 км/год. І навіть у такому темпі дозволяють економити на логістиці й більше 50%, порівняно з дизельними машинами.



Окрім Schenker, Einride має замовлення від німецького виробника Lidl, шведської компанії Svenska Retursystem і п'яти компаній з роздрібної торгівлі, які входять у список Fortune 500. Такий список замовників підтверджує амбітні заявки про випуск 200 такох вантажівок до кінця 2020. Як тобі таке, Tesla Semi?

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