Грузовики имеют трехосное шасси, восьмиметровую фуру и пугающую пустоту, вместо кабины.

Шведский стартап Einride получил от правительства страны разрешение на эксплуатацию своего беспилотного тягача на обычных дорогах. И с 15-го мая логистическая компания DB Schenker начала пользоваться этим правом.

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Конструкция Einride T-Pod предусматривает возможность легкого приспособления грузовика к различным потребностям. У фирмы есть еще одна модель грузовика без кабины и с открытой грузовой платформой – T-Log.

Фото: обратите внимание на номерные знаки на беспилотниках Einride / Electrec, Reuters

Отказ от традиционной кабины позволил увеличить полезный объем кузова: полный вес максимально загруженной машины составляет 26 тонн. На одном заряде T-Pod может проехать до 200 километров, благодаря батарее емкостью 200 киловатчасов.

T-Pod и T-Log имеют четвертый уровень автономности, система базируется на платформе NVIDIA.

Используется связь 5G, что позволяет оператору в удаленном центре управления перевести машину в режим ручного дистанционного управления. Она позволяет “водителю” из центра управления одновременно держать под контролем до 10 грузовиков. То есть платить теперь нужно только одному водителю, вместо десяти.

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Einride передвигаются преимущественно по территории логистического центра, а на общественные дороги выезжают лишь на короткий отрезок, когда перемещаются между складами и терминалом DB Schenker. Двигаются они по общественным дорогам со скоростью в 5 км/час. И даже в таком темпе позволяют экономить на логистике более 50%, по сравнению с дизельными машинами.

Кроме Schenker, Einride имеет заказ от немецкого производителя Lidl, шведской компании Svenska Retursystem и пяти компаний розничной торговли, которые входят в список Fortune 500. Такой список заказчиков подтверждает амбициозные заявки о выпуске 200 таких грузовиков до конца 2020. Как тебе такое, Tesla Semi?

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