Одна Toyota Supra четвертого покоління в оригінальній комплектації і колекційному стані сьогодні може коштувати близько 200 тисяч доларів.

Після дебюту пятого покоління Toyota Supra, спорткари минулої епохи одразу підскочили в ціні до небес. Хоча їхня цінність залежить від країни “проживання”.

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Першу модель Toyota Supra 2020 з номером кузову 001 автовиробник продав на торгах за неймовірні 2,1 мільйони доларів. Кмітливі власники колекційних екземплярів минулого покоління моделі одразу ж збагнули, що можуть непогано заробити на своїх олдтаймерах – один такий чолов’яга запросив за “Супру” аж півмільйона доларів, хоча за кілька місяців до того придбав її “усього” за 120 тисяч.



Та якщо для когось Supra 4-го покоління – культовий спорткар, для інших – практично непотріб. Принаймні, згідно з поясненнями до цього відео, розміщеного на каналі JDM Team 65. Ціле кладовище японських спорткарів, вкритих товстим шаром пилу, стоїть просто неба десь у Дубаї. Крім власне Toyota Supra mk4, тут можна помітити чи не всі покоління Nissan Skyline GT-R (купе і седан) та ультрарідкісний Toyota Chaser Tourer V з кермом зліва.

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