Одна Toyota Supra четвертого поколения в оригинальной комплектации и коллекционном состоянии сегодня может стоить около 200 тысяч долларов.

После дебюта пятого поколения Toyota Supra, спорткары прошлой эпохи сразу подскочили в цене до небес. Хотя их ценность зависит от страны "проживания".

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Первую модель Toyota Supra 2020 с номером кузова 001 автопроизводитель продал на торгах за невероятные 2,1 миллиона долларов. Сообразительные владельцы коллекционных экземпляров прошлого поколения модели сразу же поняли, что могут неплохо заработать на своих олдтаймерах – один такой мужчина запросил за "Супру" до полумиллиона долларов, хотя за несколько месяцев до того приобрел ее "всего" за 120 тысяч.

Но если для кого-то Supra 4-го поколения – культовый спорткар, для других – практически хлам. По крайней мере, согласно объяснениям к этому видео, размещенном на канале JDM Team 65. Целое кладбище японских спорткаров, покрытых толстым слоем пыли, стоит под открытым небом где-то в Дубае. Кроме собственно Toyota Supra mk4, здесь можно заметить едва ли не все поколения Nissan Skyline GT-R (купе и седан) и ультраредкий Toyota Chaser Tourer V с рулем слева.

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