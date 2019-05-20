Кажется, автор этого удивительного творения изобрел новый тип автомобиля.

Когда-то то, что вы видите на фотографии выше, было тремя разными машинами, и умельцу из США удалось объединить их в один.

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По информации портала Jalopnik, в этом симбиозе слились воедино тягач Peterbilt, возможно из серии 335, Jeep Wrangler и Dodge Ram 50. Возможно использовались также компоненты от других автомобилей – информации об апокалиптическом вездеходе нет, лишь пара фотографий. Что скрывается под огромным капотом – тоже неизвестно.

Судя по изображениям, платформа и “нос” машины походят от Peterbilt. Кабина – полностью кузов Jeep Wrangler Unlimited 2011-2013 года. Задняя часть тоже от американской машины, журналисты узнали в ней открытый багажник легкого пикапа Dodge Ram 50. Получается некий градиент от тяжелой техники спереди к легковой сзади.

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