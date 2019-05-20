Сапоги, ремни, жилеты, шляпы, кошельки – немало вещей изготавливают из грубой и прочной крокодиловой кожи. Но тут что-то совсем другое.

Если вы знакомы с лентами об австралийском охотнике по имени Данди, возможно, вас не удивит интерьер этой Tesla Model S. Однако в современном мире, когда плстик и искусственные материалы преобладают над меховыми и шерстяными изделиями, подобное убранство вызывает “не здешним”.

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Несколько изображений, размещенных на ресурсе Reddit, подняли волну бурного обсуждения. “Тесла с кожаным салоном” одним напоминает о родном Техасе, другим – “запах дедушки”, но есть один человек, которому просто нравится “как есть”. Это владелец этой Tesla Model S.

Фото: Tesla Model S с салоном из кожи крокодила / Reddit

Кроме огромного объема кожи мы также заметили в салоне невероятное количество контрастных швов, заклепок и несколько новых “опций”. Так, вдоль сенсорного экрана на центральной консоли появилась пара кнопок, назначение которых не ясно.

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