Автовиробник показав зображення інтер'єру майбутнього покоління VW Golf.

Німецька компанія Volkswagen показала перші скетчі панелі салону майбутнього VW Golf. Як видно на зображенні, панель приладів буде повністю цифровою. До неї буде прилаштований центральний дисплей, повернутий в сторону до водія.

Схоже рішення вже було на VW Touareg нового покоління. Однак найбільша сенсація в тому, що в салоні практично відсутні фізичні кнопки – судячи з фото, керування різноманітними функціями буде відбуватись за допомогою сенсорних натискань. Втім, чи насправді це так, буде видно після публікації справжніх фото, а не дизайнерських скетчів. Поява нового VW Golf запланована на кінець нинішнього або початок наступного року.

Нагадаємо, що в Україні почали прийом заявок на VW T-Roc.