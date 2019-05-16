Хоча зовнішність хетчбека вже давно не є таємницею.

У компанії Volkswagen впевнені, що нове покоління Golf поверне собі звання кращої моделі у своєму класі.

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Щорічний звіт концерну Volkswagen для акціонерів розкрив вигляд екстер’єру та салону восьмого покоління Golf. На зображеннях добре видно, наскільки суттєві зміни чекають на законодавця моди у гольф-класі. Втім, шпигунські фотографії машини без камуфляжу вже давно облетіли світ, тож кузов машини не є сюрпризом. А от зазирнути всередину Golf mk8 раніше не вдавалось.

Ескіз салону, як і нова шпигунська світлина, обіцяють новому “Гольфу” високу технологічність, мінімалізм та високу функціональність. Панель управління клімат-контролем, судячи з усього, буде сенсорною, кількість фізичних кнопок зменшиться.

Фото: шпигунські знімки Volkswagen Golf / Motor1, Carscoops

Ймовірно, на звільненій від зайвого центральній консолі з’явиться система бездротової зарядки для гаджетів.

Восьме покоління моделі буде оснащуватися бензиновими і дизельними двигунами, а також отримає м’яку гібридну силову установку і кілька plug-in-гібридних версій. Максимальний запас ходу на електротязі становитиме до 80 км.

Прем’єра восьмого покоління Volkswagen Golf планувалась у Франкфурті, однак була відкладена і тепер очікується у жовтні цього року.

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