Хотя внешность хэтчбека уже давно не секрет.

В компании Volkswagen уверены, что новое поколение Golf вернет себе звание лучшей модели в своем классе.

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Ежегодный отчет концерна Volkswagen для акционеров раскрыл вид экстерьера и салона восьмого поколения Golf. На изображениях хорошо видно, насколько существенные изменения ждут законодателя моды в гольф-классе. Впрочем, шпионские фотографии машины без камуфляжа уже давно облетели мир, поэтому кузов машины не является сюрпризом. А вот заглянуть внутрь Golf mk8 ранее не удавалось.

Эскиз салона, как и новая шпионская фотография, обещают новому "Гольфа" высокую технологичность, минимализм и высокую функциональность. Панель управления климат-контролем, судя по всему, будет сенсорной, количество физических кнопок уменьшится.

Фото:шпионские снимки Volkswagen Golf / Motor1, Carscoops

Вероятно, на освобожденной от лишнего центральной консоли появится система беспроводной зарядки для гаджетов.

Восьмое поколение модели будет оснащаться бензиновыми и дизельными двигателями, а также получит мягкую гибридную силовую установку и несколько plug-in-гибридных версий. Максимальный запас хода на электротяге составит до 80 км.

Премьера восьмого поколения Volkswagen Golf планировалась во Франкфурте, однако была отложена и теперь ожидается в октябре этого года.

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