Презентация Golf mk8 перенесена из-за электроники.

Бестселлер немецкой марки – Volkswagen Golf восьмого поколения задерживается. Дебют, начало производства и продаж отложены на несколько месяцев.

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Представители компании Volkswagen заявляли, что производство восьмого поколения Golf стартует в июне этого года. В продажу модель должна была поступить осенью. Но внезапно планы изменились. Volkswagen переносит сроки запуска восьмого поколения как минимум на несколько месяцев, что означает появление нового Golf в продаже не раньше следующей весны. На сентябрьском автосалоне во Франкфурте Volkswagen не покажет новый Golf, сосредоточившись вместо этого на презентации электрической линейки автомобилей ID.

Фото: Volkswagen Golf 8 поколения во время полевых тестов / Carscoops

Volkswagen сообщил, что задержка связана с той электроникой, которой насыщен новый “Гольф”. Особые сложности возникли с системами взаимодействия с водителем – цифровой приборной панелью, сенсорным экраном мультимедийного центра и им самим. Никто не хочет повторения “дизельгейта”, поэтому в компании отрицают, что задержка связана с выявлением каких-либо технических недостатков.

Напомним, новый Volkswagen Golf построен на модернизированной платформе MQB. Хэтчбек стал больше, но легче и прочнее. Точной информации о силовых агрегатах новинки пока нет, однако, вероятнее всего, это будут 1,5- и 2-литровые бензиновые турбодвигатели, турбодизели того же объема и электрическая силовая установка для версии e-Golf.

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