Презентація Golf mk8 перенесена через електроніку.

Бестселер німецької марки – Volkswagen Golf восьмого покоління, затримується. Дебют, початок виробництва і продажів відкладено на кілька місяців.

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Представники компанії Volkswagen заявляли, що виробництво восьмого покоління Golf стартує в червні цього року. У продаж модель повинна була надійти восени. Та раптом плани змінились. Volkswagen переносить терміни запуску восьмого покоління як мінімум на кілька місяців, що означає появу нового Golf у продажу не раніше наступної весни. На вересневому автосалоні у Франкфурті Volkswagen не покаже новий Golf, зосередившись замість того на презентації електричної лінійки автомобілів ID.

Фото: Volkswagen Golf 8 покоління під час польових тестів / Carscoops

Volkswagen повідомив, що затримка пов'язана з тим електронікою, якою насичений новий “Гольф”. Особливі складнощі виникли з системами взаємодії з водієм – цифровою панеллю приладів, сенсорним екраном мультимедійного центру та ним самим. Ніхто не хоче повторення “дизельгейту”, тож в компанії заперечують, що затримка пов’язана з виявленням якихось технічних недоліків.

Нагадаємо, новий Volkswagen Golf побудований на модернізованій платформі MQB. Хетчбек став більшим, але легшим і міцнішим. Точної інформації про силові агрегати новинки поки немає, однак, найімовірніше, це будуть 1,5- і 2-літрові бензинові турбодвигуни, турбодизелі того ж об’єму та електрична силова установка для версії e-Golf.

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