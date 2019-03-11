Посмотрите эти фото и можете считать, что уже видели новый "Гольф".

Компания Volkswagen обнародовала первый тизер нового поколения Golf в декабре прошлого года, однако еще задолго до того утечки обещали появление новинки в 2019 году. Последние шпионские фото доказывают, что икона немецкой марки уже готова предстать перед публикой и отправиться на конвейер.

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Последний раз мы видели новый VW Golf на не слишком качественных снимках из драйв-ина популярной сети быстрого питания. Но на этот раз снимки полученные от профессионального фотографа, несколько часов провел в засаде с огромным объективом, чтобы мы могли хорошо рассмотреть новый Golf.

Напомним, вместе с тизерным изображением от Volkswagen поступила информация о том, что новое поколение Golf в серийном исполнении будут представлены в июне 2019 года.

Фото: шпионские снимки Volkswagen Golf 8 / Аutoblog

Хэтчбек сохранил узнаваемые черты – заднюю стойку “бумеранг”, пропорции и стилистику предыдущей модели. Оптика стала более сложной и технологичной. Golf 8 построен на модульной платформе MQB, которую уже используют последние поколения нескольких моделей Volkswagen от Polo до Passat. Машина стала шире и ниже.

Фото: тестовый Volkswagen Golf 8 поколения / Аutoblog

По предварительным данным моторная гамма нового Golf будет включать 1,4-литровые трехцилиндровые агрегаты на 95 и 116 л.с., фирменные TSI и TDI мощностью от 130 до 205 л.с., гибридную силовую установку мощность около 220 л.с. А топовым выполнением модели – Golf R и Golf GTI предназначены двигатели мощностью до 300 л.с. Также на отдельных рынках Golf 2020 будет предлагаться с полуторалитровым 130-сильным двигателем на природном газе.

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