Подивіться ці фото і можете вважати, що вже бачили новий "Гольф".

Компанія Volkswagen оприлюднила перший тізер нового покоління Golf у грудні минулого року, однак ще задовго до того витоки обіцяли появу новинки у 2019-му. Останні шпигунські фото доводять, що ікона німецької марки вже готова постати перед публікою і відправитись на конвеєр.

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Останнього разу ми бачили новий VW Golf на не надто якісних знімках з драйв-іну популярної мережі швидкого харчування. Та цього разу знімки отримані від професійного фотографа, що кілька годин провів у засідці з величезним об’єктивом, аби ми мали змогу добре роздивитись новий Golf.

Нагадаємо, разом з тізеним зображенням від Volkswagen надійшла інформація про те, що нове покоління Golf у серійному виконанні буде представлено у червні 2019 року.

Фото: шпигунські знімки Volkswagen Golf 8 / Аutoblog

Хетчбек зберіг впізнавані риси – задню стійку “бумеранг”, пропорції та стилістику попередньої моделі. Оптика стала складнішою і технологічнішою. Golf 8 збудований на модульній платформі MQB, котру вже використовують останні покоління кількох моделей Volkswagen від Polo до Passat. Машина стала ширшою і нижчою.

Фото: тестовий Volkswagen Golf 8 покоління / Аutoblog

За попередніми данними моторна гамма нового Golf включатиме 1,4-літрові трициліндрові агрегати на 95 та 116 к.с., фірмові TSI та TDI потужністю від 130 до 205 к.с., гібридну силову установку потужність близько 220 к.с. А топовим виконанням моделі – Golf R та Golf GTI призначені двигуни потужністю до 300 к.с. Також на окремих ринках Golf 2020 пропонуватиметься з півторалітровим 130-сильним двигуном на природному газі.

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