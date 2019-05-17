В Україні вже можна замовити новенький Volkswagen T-Roc. На сайті офіційного імпортера стартував прийом заявок.

В Україні T-Roc дебютує із новим двигуном для Volkswagen в Україні, а саме 1,5 TSI Evo потужністю 150 к.с. (який ставиться на Skoda Karoq) та 7-ступеневою автоматичною коробкою передач DSG. Новинка буде доступна в 3 рівнях комплектацій:

Life - від 657 862 грн.

Style - від 711 596 грн.

Sport - від 807 630 грн

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Комплектації Style та Sport будуть доступні у двоколірному виконанні кузова, яке надає нові можливості для індивідуалізації. На вибір українським клієнтам будуть доступні 24 комбінаціїдвоколірного виконання та до 35 варіантів кольору екстер'єру загалом. Приємною несподіванкою стане можливість замовлення індивідуального оздоблення передньої панелі кольоровим декором.