В Украине уже можно заказать новенький Volkswagen T-Roc. На сайте официального импортера стартовал прием заявок.

В Украине T-Roc дебютирует с новым двигателем для Volkswagen в Украине, а именно 1,5 TSI Evo мощностью 150 к.с. (который ставится на Skoda Karoq) и 7-ступенчатой автоматической коробкой передач DSG. Новинка будет доступна в 3 уровнях комплектаций:

Life – от 657 862 грн.

Style – от 711 596 грн.

Sport – от 807 630 грн

Читайте также: Продвинутый комфорт Тест-драйв ŠKODA KAROQ

Комплектации Style и Sport будут доступны в двухцветном исполнении кузова, которое предоставляет новые возможности для индивидуализации. На выбор украинским клиентам будут доступны 24 комбинации цветового исполнения и до 35 вариантов цвета экстерьера в целом. Приятной неожиданностью станет возможность заказа индивидуальной отделки передней панели цветным декором.