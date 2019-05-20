Автопроизводитель показал изображения интерьера будущего поколения VW Golf.

Немецкая компания Volkswagen показала первые скетчи панели салона будущего VW Golf. Как видно на изображении, панель приборов будет полностью цифровой. К ней будет пристроен центральный дисплей, повернутый в сторону к водителю.

Подобное решение уже было на VW Touareg нового поколения. Однако самая большая сенсация в том, что в салоне практически отсутствуют физические кнопки – судя по фото, управление различными функциями будет происходить с помощью сенсорных нажатий. Впрочем, так ли это, будет видно после публикации настоящих фото, а не дизайнерских скетчей. Появление нового VW Golf запланировано на конец этого или начало следующего года.

Напомним, что в Украине начали прием заявок на VW T-Roc.