Некоторые из них выглядят, как абсолютное безумие, а другие можно воплотить в своем "Дастере".

Компактный кроссовер Duster появился в 2009 году. Сначала под румынской маркой Dacia, а впоследствии и под флагом Renault. Автомобиль показал себя крепким, выносливым, надежным и при этом достаточно простым. Вкупе с доступной ценой это обеспечило ему популярность и народную любовь. А значит – появление многочисленных авторских тюнинг-проектов и готовых комплектов от специализированных ателье.

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Renault Duster классифицируется как “паркетник”, однако его внедорожные возможности значительно шире, чем у большинства одноклассников. Не в последнюю очередь благодаря наличию полноприводной трансмиссии, которая в наше время является необязательной для кроссоверов. А потому значительная часть тюнинг-проектов для Duster призвана усилить его способность преодолевать бездорожье и подчеркнуть эту черту характера. Другие же делают акцент на легковых свойствах машины и придают ей спортивные детали и умения.

Фото: Duster Terranger / Terranger

Немецкое ателье Terranger Automobile, специализирующееся на создании вездеходных минивэнов на базе Volkswagen Transporter, предлагает усилить офф-роад возможности Duster. Для этого кроссоверу увеличивают клиренс на 30 миллиметров, а также оборудуют новыми дисками с агрессивной внедорожной резиной Cooper размерностью 235/70 R16. На дверце багажника устанавливается запаска (дверные петли усилены), переднюю и заднюю оси усиливают распорками, защищают кузов “кенгурятником”, устанавливают дополнительное освещение на крыше и заменяют выхлопную систему. Такой Duster Terranger можно купить прямо в дилерских центрах Dacia в Германии.

Фото: Dacia Duster Darkster от ELIA / ELIA

Еще одно немецкое ателье – ELIA, свой проект назвало Darkster. Пакет тюнинга стоимостью почти 7000 евро, включает в себя черную матовую краску кузова, новые зеркала, дверные ручки, обвес, решетку радиатора, светодиодные противотуманные фары и задние фонари, четырехствольний выхлоп и стильные 18-дюймовые диски. Внутри такой “Темный Дастер” отделывается кожей, а мощность родного мотора несколько поднимается с помощью новой выпускной системы и перепрограммируемого ЭБУ двигателя. Немецкие тюнеры имеют аксессуары и для нового “Дастера”.

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Фото: Duster Admirable от LZParts / LZParts

Комплект тюнинга под названием Admirable от немецкого ателье LZParts обещает не только подчеркнуть внедорожные возможности машины, но и сделать ее более комфортной и заметной. Дополнительные 3 сантиметра клиренса, новый обвес, светодиодные фары и фонари, фаркоп и 16-дюймовые колеса с “зубастыми” шинами Duster обеспечат улучшенную проходимость. Выложив больше денег, заказчик может получить кроссовер на 20-дюймовых дисках с низкопрофильной резиной и мультимедийную систему с парой мониторов на подголовниках кресел и сабвуфером на месте запаски. Комплект также включает перфорированные тормозные диски для передней, хотя сзади остаются “барабаны”.

Фото: Dacia Duster от Delta4x4 / Delta4x4

Тюнеры компании Delta4x4 из Германии представили комплект для нового Dacia Duster с увеличенным на 30 мм дорожным просветом, 16-дюймовыми колесами с грязевыми шинами BF Goodrich All Terrain К02, зашищеним дном, электролебедкой, блоком дополнительного освещения PIAA и защитной дугой переднего бампера из нержавеющей стали.

Фото: Dacia Duster на гусеничном ходу от ACF Track / ACF Track

Настоящий вездеход сделала из “Дастера” румынская фирма ACF Track, которая предложила для кроссовера комплект гусеничных траков, заменяющих колеса. Стоимость комплекта конверсии от ACF Track можно сравнить с ценой самого автомобиля – около $13 000.

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Фото: Renault DCross / Renault

Тюнеры из Бразилии были одними из первых, кто приложил руку к модификации Duster. Бразильский шоу-кар выделяется двухцветным окрасом кузова, защитными накладками на порогах и новыми бамперами, а также специфической отделкой лицевой части машины с новой радиаторной решеткой и светодиодной оптикой. Кроме того кроссовер получил новые колеса, пластиковые накладки на задние окна, рейлинги на крыше, где появился короб для размещения запаски.

Фото: тюнинг Renault Duster от DC Design / DC Design

Чтобы придать своему Duster такой вид, понадобится не менее 5 тысяч евро. За эти деньги индийская тюнинг-студия DC Design заменит обвес, радиаторную решетку и оптику кроссовера деталями собственной разработки, установит новые колесные диски и полностью переобородует салон, обшив его кожей, добавив хорошую акустическую систему, отделку из дерева, пару экранов и кресло-шезлонг.

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Фото: тюнинг-проект на базе Duster / Renault

Простенький Duster никогда не претендовал на роскошный эпитет, однако именно этот автомобиль стал базой для создания лимузина. Проект был создан в Румынии студентами технического вуза. Они “врезали” дополнительные полтора метра пространства между передними и задними дверцами. Внутри есть все атрибуты лимузина: четыре отдельных кресла с регулировками, мониторы, перегородка, отделяющая пассажиров от водителя, столики, “телевизоры” и панорамная крыша. При этом под капотом остался скромный бензиновый мотор 1.6 мощностью в 105 л. с.

Фото: боевой Renault Duster Dakar / Renault Sport

В настоящем боевом болиде для ралли “Дакар” мало что осталось от серийного Duster, да и заказать себе такой тюнинг может далеко не каждый желающий. Авторами проекта выступили специалисты заводского подразделения Renault Sport. Раллийный Duster оборудован 5-литровым V8 от Nissan, который развивает 390 л.с. и располагается в пределах колесной базы. Также болид имеет легкий усиленный кузов, лифтованную усиленную подвеску и 26-дюймовые колеса. Кстати, для нового поколения модели Renault предложила пакет стайлинга под названием Dakar.

Фото: Duster No Limit / Renault Sport

Если этого мало – существует еще более спортивный и мощный Duster под названием No Limit, созданный совместно Tork Engineering, Sodemo и Renault Sport для знаменитого соревнования по подъему на гору Пайкс-Пик. Правда, от серийной машины здесь остались разве что фары. Чего только стоит двигатель VR38DETT от Nissan GT-R, прокачанный до 850+ лошадиных сил!

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