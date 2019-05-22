С новым симулятором от студии Codemasters можно раскрыть в себе первоклассного пилота Формулы 1.

Этим летом в продажу выходит новая компьютерная игра от Codemasters под названием F1 2019. Также будет выпущено особое издание игры – F1 2019 Legends Edition: Senna & Prost.

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Добавьте к игровой консоли такой авто-симулятор и станьте лидером чемпионата Фурмула 1. Релиз F1 2019 Legends Edition состоится 25 июня, а простой версии игры – 28 июня. Графика в компьютерных играх вышла на новый уровень и стала настолько реалистичной, что позволяет почувствовать себя на треке. Просто посмотрите этот трейлер.



Codemasters называет F1 2019, над которым разработчики работали более двух лет, своим "самым амбициозным проектом в истории франшизы". Впервые игроки смогут настроить свой автомобиль в соответствии с требованиями FIA 2019 года. Игра имеет режим мультиплеера и гонки с ботами для личных достижений. Кроме того, чуть позже, после выхода игры, будет выпущено обновление, которое откроет возможность участвовать в соревнованиях серии Formula 2.

F1 2019 содержит все официальные команды, болиды и пилотов Формулы 1 в нынешнем сезоне, а также несколько олдтаймеров. Список включает Red Bull RB6 2010 года, Brawn BGP 001 2009 года, Mclaren MP4-23 2008-го, Ferrari F2007, Renault R26, Ferrari F2004, Williams FW25, Mclaren MP4-13, Williams FW18, Williams FW14, McLaren MP4 / 6, McLaren MP4 / 4, Mclaren MP4 / 1B, Ferrari 312 T4, Lotus 79, Ferrari 312 T2, McLaren M23D, старейшим болидом является Lotus 72D 1972 года. Издание F1 2019 Legends Edition: Senna & Prost. будет иметь несколько дополнительных автомобилей: Ferrari F1-90 и McLaren MP4 / 5B 1990 года, Ferrari F10 и 2010 McLaren MP4-25 2010 года.

Симулятор F1 2019 Anniversary Edition, как и F1 2019 Legends Edition: Senna и Prost будут доступны на Playstation 4, xBox One и PC.

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