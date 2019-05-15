Картина о легенде Формулы 1 создана по благословению семьи гонщика.

Трейлер документального фильма о Майкле Шамахере от студии “B 14 Film” представят на Каннском кинофестивале, а в прокат лента выйдет к концу года.

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Рабочее название ленты – “Шумахер”. Она посвящена 25-летию первого чемпионского титула выдающегося немецкого гонщика, семикратного победителя Формула 1.

Основное внимание фильма сосредоточено на профессиональной карьере бывшего пилота Jordan, Benetton, Ferrari и Mercedes F1. При этом в ленту включены кадры из семейных архивов семьи Шумахеров, которые ранее никогда не демонстрировались публично.

Жена Михаэля – Коринна, отец Рольф, сын Мик (тоже гонщик) и дочь Джина-Мария также появятся в ленте с эксклюзивными интервью.

Напомним, в 2013 году Михаэль Шумахер получил тяжелые травмы,во время падения и удара головой о скалу, когда катался на лыжах. Долгое время гонщик находился в коме, а о его состоянии ничего не было известно. Лишь в конце прошлого года в СМИ появились сообщения о том, что “Красный барон” начал выздоравливать.

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