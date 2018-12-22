Легендарный гонщик начал выздоравливать, после почти пяти лет в коме.

Семикратный чемпион мира, обладатель многочисленных рекордов, самый успешный пилот в истории Формулы 1 и автоспорта – Михаэль Шумахер пять лет назад, во время катания на горных лыжах, получил черепно-мозговую травму и с того времени врачи, семья и он сам ведут “гонку со смертью” за его жизнь. Непобедимый Шуми и здесь выбивается в лидеры.

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Невероятно, что после стольких лет в опасном автоспорте Михаэль Шумахер был выбит из колеи во время катания на лыжах в 2013 году. Мир затаил дыхание, ожидая, чем обернется трагическая ошибка. И вот теперь, пять лет спустя, можно выдохнуть с облегчением – чемпион начал выздоравливать. По крайней мере, сейчас он не прикован к кровати и не обвитый трубками и шлангами, сообщает издание Sportskeeda.com.

После полученной в 2013 году травмы, Шумахеру сделали две операции и поместили в искусственную кому, чтобы помочь организму восстановиться. Из комы он был постепенно выведен в апреле 2014 года, а в сентябре переведен на домашний уход. Британский таблоид Mirror сообщает, что за время домашней реабилитации медицинские расходы превысили 20 миллионов фунтов стерлингов.

По информации СМИ легенда Формулы 1 передвигается в инвалидной коляске и скоро полетит в США для прохождения курса реабилитации. Мы “будем держать кулаки” за выздоровление Михаэля Шумахера, чтобы он мог увидеть успехи своего сына – юного Мика Шумахера в гонках Формулы 1. Третьего января 2019 года Михаэлю Шумахеру исполняется 50 лет.

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