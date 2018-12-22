Легендарний гонщик почав одужувати, після майже п'яти років у комі.

Семиразовий чемпіон світу, володар численних рекордів, найуспішніший пілот в історії Формули 1 і автоспорту Міхаель Шумахер п'ять років тому, під час катання на гірських лижах, отримав черепно-мозкову травму і з того часу лікарі, родина і він сам ведуть “перегони зі смертю” з його життя. Непереможний Шумі й тут вибивається в лідери.

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Неймовірно, що після стількох років у небезпечному автоспорті Міхаель Шумахер був вибитий з колії під час катання на лижах у 2013 році. Світ затамував подих, чекаючи, чим обернеться трагічна помилка. І ось тепер, п’ять років потому, можна видихнути з полегшенням – чемпіон почав одужувати. Принаймні, зараз він не прикутий до ліжка й не оповитий трубками і шлангами, повідомляє видання Sportskeeda.com.

Після отриманої в 2013 році травми, Шумахеру зробили дві операції і помістили у штучну кому, аби допомогти організму відновитись. З коми він був поступово виведений в квітні 2014 року, а у вересні переведений на домашній догляд. Британський таблоїд Mirror повідомляє, що за час домашньої реабілітації медичні витрати перевищили 20 мільйонів фунтів стерлінгів.

За інформацією ЗМІ легенда Формули 1 пересувається в інвалідному візку і скоро полетить у США для проходження курсу реабілітації. Ми “триматимемо кулаки” за одужання Міхаеля Шумахера, аби він міг побачити успіхи свого сина – юного Міка Шумахера в гонках Формули 1. Третього січня 2019 року Міхаелю Шумахеру виповнюється 50 років.

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