Несподівано...

Чемпіон світу з дріфту Вон Гіттін джуніор та чемпіон NASCAR Джоі Лоґано показали на двох різних Ford Mustang захопливий дріфт.

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На трек вийшли дві машини: NASCAR Ford Mustang та Mustang RTR, обидва потужністю близько 700 поні. Вони зійшлись на треку Charlotte Motor Speedway у США і їхали як один.

“Я ніколи не бачив, щоб гонщик з іншої дисципліни так дріфтував, як Джоуї”, – сказав Гіттін молодший, – “Після невеликого інструктажу Вон відмінно виставлявся в поворотах, дозволяючи мені встати дуже близько”.

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