Чергова постанова Європарламенту та Комісії ЄС посилює вимоги до викидів CO2 і автовиробники кажуть, що невзмозі виконати їх.

Держави Євросоюзу, Європейський парламент та Комісія ЄС узгодили нові обмеження для автомобілів на викиди вуглекислого газу до 2030 року, однак автовиробники одразу заявили про неможливість досягти поставлених норм у вказаний строк.

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Нові еко-вимоги ґрунтуються на тому, що автовиробники будуть стрімко збільшувати кількість електричних та електрифікованих моделей у своєму портфелі, аби середньостатистичний показник викидів відповідав нормам.

В середньому автовиробники мають знизити викиди вуглекислого газу у своїх нових автомобілях до 35%. Для мікроавтобусів планом передбачено скорочення викидів на 31%. Для цих автомобілів і для легкових скорочення на 15% має бути досягнуто, як проміжний етап до 2025 року.

Німецька Асоціація автомобільної промисловості (VDA) відреагувала на постанвоу критикою. “Запропонована норма вимагає занадто багато зусиль, вона важко здійсненна. Ніде в світі немає таких жорстких норм щодо викидів CO2. Таким чином, європейська автомобільна промисловість буде сильно обтяжена міжнародною конкуренцією. Під загрозою знаходяться багато робочих місць в Євросоюзі”, – сказано в заяві асоціації.

Так чи інакше, з 2021 року нові автомобілі, вироблені у ЄС повинні викидати не більше 95 грамів вуглекислого газу на кілометр. Але і це обмеження для багатьох виробників поки недосяжне, оскільки середній рівень по Європі становить 118,5 грама.

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