Тимчасовий порядок про розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації, затверджений Кабінетом міністрів, набув чинності 20 грудня. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна.

"Щодо ситуації з розмитнення автомобілів на європейських номерах, то мені здається, що ми вже зрушили з "мертвої точки". І сьогодні нарешті вийде оновлене програмне забезпечення, яке ще більше спростить і полегшить процедуру розмитнення. Найголовніше, що ця спрощена система з сьогоднішнього дня дасть більш широкий спектр можливостей і можливість рухатися в плані розмитнення", – пояснила Южаніна.

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Також чиновниця розповіла більш детально про ситуацію з реорганізацією Державної фіскальної служби.

"Депутати підтримують поділ ГФС на Державні податкову і митну служби, але від виконавчої влади залежить, як пройде цей поділ. Ми докладемо максимум зусиль, щоб служби були сформовані саме так, як це потрібно в наш час. Тому що ряд функцій нам потрібно переглядати і змінювати електронні сервіси, потрібно спочатку зробити аудит баз даних, про що ми говоримо вже два роки", – зазначила вона.

Южаніна підкреслила, що з'єднання цих двох служб передбачало і з'єднання баз даних податківців і митників. І для того щоб не втратити "керованість і дані, необхідно зрозуміти, в якому стані вони знаходяться.

"Ми протягом кількох років наполягали на аудиті, оскільки знаємо, що деякі системи вже не працюють в IT-департаменті, і ми навіть не знаємо, наскільки ці бази даних є захищені. Тобто в цілому нам потрібно провести перевірку, яка допоможе зрозуміти, чи зможуть виконувати поставлені завдання служби, які сформуються після розпаду ГФС", – пояснила голова комітету ВР.