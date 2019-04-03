Замена для легендарного чемпиона Формула 1 Михаэля Шумахера уже на подходе, и это его сын.

На гоночном треке в Бахрейне сын Михаэля Шумахера – Мик, опробовал новый болид “Скудерии”. Результатом остались довольны все.

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Мик Шумахер проехал 56 кругов на треке в Бахрейне за рулем болида Ferrari SF90, который будет участвовать в гонках Формулы 1 в нынешнем сезоне. Дождливая погода не помешала 20-летнему Шумахеру-младшему показать себя во всей красе на треке, где его отец получил свой первый Гран-при Среднего Востока с командой Ferrari пятнадцать лет назад.

Мик показал лучшее время прохождения круга 1:29.976. Это на 0.597 медленнее, чем результат, показанный Максом Ферстаппеном из Red Bull. Таким образом молодой Шумахер показал второй лучший результат на треке, причем в зачете с титулованными гонщиками Формулы 1.

Сам Мик сейчас имеет титул чемпиона младшей серии Формула 3, а в этом году будет выступать в чемпионате Формула 2 под знаменем Ferrari. Следующим шагом в карьере гонщика должна стать Формула 1.

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