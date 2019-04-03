Заміна для легендарного чемпіона Формула 1 Міхаеля Шумахера вже на підході і це його син.

На гоночному треку у Бахрейні син Міхаеля Шумахера – Мік, випробував новий болід “Скудерії”. Результатом залишились задоволені усі.

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Мік Шумахер проїхав 56 кіл на треку у Бахрейні за кермом боліда Ferrari SF90, який братиме участь у перегонах Формула 1 нинішнього сезону. Дощова погода не завадила 20-річному Шумахеру-молодшому показати себе у всій красі на треку, де його батько здобув свій перший Гран-прі Середнього Сходу з командою Ferrari п’ятнадцять років тому.

Мік показав кращий час проходження кола 1:29.976. Це на 0.597 повільніше, ніж результат, показаний Максом Ферстаппеном з Red Bull. Таким чином молодий Шумахер показав другий кращий результат на треку, причому у заліку з титулованими гонщиками Формула 1.

Сам Мік зараз має титул чемпіона молодшої серії Формула 3, а цього року виступатиме у чемпіонаті Формула 2 під стягом Ferrari. Наступним кроком у кар’єрі гонщика має стати Формула 1.

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