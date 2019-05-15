Стоимость машины – более 2 миллионов евро.

Ferrari 288 GTO – среднемоторный суперкар, флагман итальянской марки, выпускавшегося с 1984 по 1987 год и был продолжателем линейки Gran Turismo Omologato. Редкий и дорогой автомобиль украли прямо из-под носа продавца.

Также интересно: Porsche открыла прием заказов на Cayenne S Coupe

Согласно Assosiated Press, итальянский суперкар был выставлен на продажу в Германии за 2+ миллиона евро. Владельцем Ferrari 288 GTO раньше будто бы был бывший пилот Формула 1 Эдди Ирвайн, а до похищения машина принадлежала немецкому миллионеру. Продажу раритета владелец поручил специализированной площадке, которая и выставила объявление.

На это объявление откликнулся человек, который захотел провести перед покупкой тест-драйв автомобиля. Именно здесь и состоялась вся "операция". Когда менеджер автосалона вышел из-за руля и из машины, чтобы поменяться местами с потенциальным клиентом, тот оказался на месте водителя прежде, чем продавец успел сесть на пассажирское кресло. Нажал педаль газа и след его простыл.



Фото: Ferrari 288 GTO / Mecum

Все, что мог сообщить полиции потрясенный менеджер, это то, что у похитителя был очень приличный вид и французский акцент при произношении.

Таких машин было выпущено всего 277, а продано – 272, несколько экземпляров автопроизводитель использовал для тестов и собственных нужд. Владельцы каждого 288 GTO являются членами тесного сообщества и постоянно общаются между собой. Это значит, что просто так продать такой спорткар у похитителя не получится. Даже оригинальные запчасти отслеживаются. Несмотря на это, вряд ли украденный Ferrari 288 GTO когда-то вернется к своему владельцу.

Также интересно: Это видео – ваш единственный шанс оказаться внутри гиперкара Koenigsegg Jesko