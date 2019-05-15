И не только потому, что этот автомобиль является редким и очень дорогим.

Если вы не один из 125 счастливчиков, заказавших себе Koenigsegg Jesko, вы можете так никогда и не узнать, за что же его будущие владельцы выкладывали по 3 миллиона долларов за этот гиперкар. Это видео заставит вас разбить копилку!

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Даже если в керамическом поросенке каким-то образом найдется нужна сумма, приобрести себе преемника самого быстрого автомобиля планеты не получится, потому что 83 экземпляря из запланированных 125 шведская компания продала еще до премьеры в Женеве этой весной, а остальной тираж раскупили за несколько дней после автошоу. При этом производство автомобилей на мануфактуре Koenigsegg начнется только в следующем году.

Интересно, что в видео называется стоимость в 3,5 миллиона долларов – это вполне может быть верной информацией, если предположить, что автомобиль имеет дополнительные опции.

"Для Koenigsegg Jesko мы запланировали наибольший объем производства в нашей истории. То, что он был распродан в полном объеме в течение нескольких дней после премьеры, является отличным свидетельством того, что наша команда работает безупречно. Наши дизайнеры, инженеры и механики выполнили невероятную работу, а отдел продаж и глобальные дилеры поддержали – в результате Jesko был выведен в люди максимально быстро", – заявил генеральный директор Кристиан фон Кенигсегг.

Назван в честь Йеско – отца Кристиана, новый Koenigsegg Jesko пришел на смену моделям Agera RS и Regera. Купе оснащается 5-литровым V8 битурбо, который производит 1280 л.с. мощности, работая на обычном бензине и 1600 л.с. – работая на биотопливе Е85. Заявленная максимальная скорость – более 480 км/ч.

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