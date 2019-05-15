І не лише тому, що цей автомобіль є рідкісним і дуже дорогим.

Якщо ви не один зі 125 щасливців, що замовили собі Koenigsegg Jesko, ви можете так ніколи й не довідатись, за що ж його майбутні власники викладали по 3 мільйони доларів за цей гіперкар. Це відео змусить вас розбити скарбничку!

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Навіть якщо у керамічному поросятку якимось чином знайдеться потрібна сумма, придбати собі наступника найшвидшого автомобіля планети не вийде, бо 83 екземпляри з запланованих 125 шведська компанія продала ще до прем’єри у Женеві цієї весни, а решту тиражу розкупили за кілька днів після автошоу. При цьому виробництво автомобілів на мануфактурі Koenigsegg розпочнеться лише наступного року.

Цікаво, що у відео називається вартість у 3,5 мільйони доларів – це цілком може бути вірною інформацією, якщо припустити, що автомобіль має додаткові опції.



“Для Koenigsegg Jesko ми запланували найбільший обсяг виробництва в нашій історії. Те, що він був розпроданий в повному обсязі протягом кількох днів після прем'єри, є відмінним свідченням того, що наша команда працює бездоганно. Наші дизайнери, інженери і механіки виконали неймовірну роботу, а відділ продажів і глобальні дилери підтримали – в результаті Jesko був виведений в люди максимально швидко”, – заявив генеральний директор Крістіан фон Кенігсегг.

Названий на честь Йеско – батька Крістіана, новий Koenigsegg Jesko прийшов на зміну моделям Agera RS і Regera. Купе оснащується 5-літровим V8 бітурбо, котрий продукує 1280 к.с. потужності, працюючи на звичайному бензині і 1600 к.с. – працюючи на біопаливі Е85. Заявлена максимальна швидкість – більше 480 км/год.

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