Таких машин збудовано усього сім і одна з них тепер на стражі закону.

Саудівці перевершили самих себе. Lamborghini, Ferrari, Bentley та навіть Bugatti для поліції Абу-Дабі тепер вже не видаються настільки вражаючими, адже у правоохоронців з’явився новий автомобіль переслідування – екстра-рідкісний і ультра-дорогий Lykan HyperSport.

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125 новенькх Toyota Prius Prime, більше сотні Nissan Leaf або ж 60 Mitsubishi Outlander PHEV можна купити за гроші, які коштує Lykan HyperSport! Та справа не у кількості, а у якості. Бо жоден Prius чи інша модель “Тойоти” не спроможна їздити так швидко, витрачати пального так багато і шокувати своїм виглядом так безжалісно, як гіперкар від W Motors з Дубаю.

Фото: поліцейський Lykan HyperSport / W Motors

Гіперкар оснащений 6-циліндровим мотором об’ємом 3,7 літри з парою турбін, який продукує 780 к.с. потужності та 960 Нм крутного моменту. Від 0 до сотні автомобіль прискорюється за 2,8 секунди. Супер-купе оснащено голографічним дисплеєм з сенсорним тактильним управлінням. Світлодіодні фари автомобіля мають у конструкції титанові пластини, діаманти і сапфіри. Власникам машини доступний цілодобовий консьєрж-сервіс. Вартість автомобіля – 3,4 мільйони доларів, тираж – 7 екземплярів.



Lykan HyperSport можна побачити в дії у франшизі “Форсаж 7”, а познайомитись з його молодшим братом – Fenyr SuperSport, можна завдяки цьому відео. Крім того, арабська компанія спільно з китайським стартапом створила дуже цікавий концепт безпілотника з 5-м рівнем автономності під назвою Muse.

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