Таких машин построено всего семь и одна из них теперь на страже закона.

Саудовцы превзошли самих себя. Lamborghini, Ferrari, Bentley и даже Bugatti для полиции Абу-Даби теперь уже не кажутся столь впечатляющими, ведь у правоохранителей появился новый автомобиль преследования – экстра-редкостный и ультра-дорогой Lykan HyperSport.

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125 новеньких Toyota Prius Prime, более сотни Nissan Leaf или 60 Mitsubishi Outlander PHEV можно купить за деньги, которые стоит Lykan HyperSport! Но дело не в количестве, а в качестве. Потому что ни один Prius или иная модель "Тойоты" не в состоянии ездить так быстро, тратить горючего так много и шокировать своим видом так безжалостно, как гиперкар от W Motors из Дубая.

Фото: полицейский Lykan HyperSport / W Motors

Гиперкар оснащен 6-цилиндровым мотором объемом 3,7 литра с парой турбин, который производит 780 л.с. мощности и 960 Нм крутящего момента. От 0 до сотни автомобиль ускоряется за 2,8 секунды. Супер-купе оснащено голографическим дисплеем с сенсорным тактильным управлением. Светодиодные фары автомобиля имеют в конструкции титановые пластины, бриллианты и сапфиры. Владельцам машины доступен круглосуточный консьерж-сервис. Стоимость автомобиля – 3,4 миллиона долларов, тираж – 7 экземпляров.

Lykan HyperSport можно увидеть в действии во франшизе "Форсаж 7", а познакомиться с его младшим братом – Fenyr SuperSport, можно благодаря этому видео. Кроме того, арабская компания совместно с китайским стартапом создала очень интересный концепт беспилотника с 5-м уровнем автономности под названием Muse.

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