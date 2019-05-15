Вартість машини – більше 2 мільйонів євро.

Ferrari 288 GTO – середньомоторний суперкар, флагман італійської марки, що випускався з 1984 по 1987 рік і був продовжувачем лінійки Gran Turismo Omologato. Рідкісний і дорогий автомобіль вкрали прямо з-під носа продавця.

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Згідно з Assosiated Press, італійський суперкар був виставлений на продаж у Німеччині за 2+ мільйони євро. Власником Ferrari 288 GTO раніше начебто був колишній пілот Формула 1 Едді Ірвайн, а до викрадення машина належала німецькому мільйонеру. Продаж раритету власник доручив спеціалізованому майданчику, який і виставив оголошення.

На це оголошення відгукнувся чоловік, який захотів провести перед покупкою тест-драйв автомобіля. Саме тут і відбулась уся “операція”. Коли менеджер автосалону вийшов з-за керма і з машини, аби помінятись місцями з потенційним клієнтом, той опинився на місці водія перш, ніж продавець встиг сісти на пасажирське крісло. Натиснув педаль газу і слід його простив.



Фото: Ferrari 288 GTO / Mecum

Усе, що міг повідомити поліції приголомшений менеджер, це те, що в викрадача був дуже пристойний вигляд і французький акцент при вимові.

Таких машин було випущено усього 277, а продано – 272, кілька екземплярів автовиробник використав для тестів і власних потреб. Власники кожного 288 GTO є тісною спільнотою і постійно спілкуються між собою. Це означає, що просто так продати такий спорткар у викрадача не вийде. Навіть оригінальні запчастини відслідковуються. Незважаючи на це, навряд чи вкрадений Ferrari 288 GTO колись повернеться до свого власника.

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