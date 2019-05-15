Картина про легенду Формули 1 створена з благословення родини гонщика.

Трейлер документального фільму про Міхаеля Шамахера від студії “B 14 Film” представлять на Каннському кінофестивалі, а в прокат стрічка вийде до кінця року.

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Робоча назва стрічки – “Шумахер”. Вона присвячена 25-річчю першого чемпіонського титулу видатного німецького гонщика, семиразового переможця Формула 1.

Основна увага фільму зосереджена на професійній кар'єрі колишнього пілота Jordan, Benetton, Ferrari і Mercedes F1. При цьому у стрічку включені кадри з сімейних архівів родини Шумахерів, які раніше ніколи не демонструвались публічно.

Дружина Міхаеля – Корінна, батько Рольф, син Мік (теж гонщик) та донька Джина-Марія також з’являться у стрічці з ексклюзивними інтерв’ю.

Нагадаємо, у 2013 році Міхаель Шумахер отримав важкі травми, під час падіння і удару головою об скелю, коли катався на лижах. Довгий час гонщик знаходився у комі, а про його стан нічого не було відомо. Лиш наприкінці минулого року у ЗМІ з’явились повідомлення про те, що “Червоний барон” почав одужувати.

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