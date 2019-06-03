Виявляється на холодному острові є свої автовиробники і будують вони такі ж суворі машини, як і їх рідний край.

Фірма Ísar спеціалізується на модифікації серійнихпозашляховиків, які можуть їздити там, куди іншим зась. І це перша власна розробка компанії.

Також цікаво: Tesla Pickup буде крутішим за Ford F-150, швидшим за Porsche 911 і коштуватиме від $50 тисяч

Кліматичні особливості, рельєф та нерозгалужена мережа асфальтованих автомобільних доріг Ісландії накладають певні вимоги до експлуатації автомобілів на острові. Наприклад, країна є одним зі світових лідерів за кількістю електрокарів на душу населення. І чи не найкращою – за екологічним станом. Однак електрокари Tesla, Jaguar чи Renault не підходять для того, аби перетинати широкі простори непрохідних кам’яних пусток Ісландії. Саме для таких випадків створений всюдихід Ísar.

Довгий час компанія Ísar займалась переробкою серійних позашляховиків і пікапів, а нещодавно представила свою першу власну модель – монструозний позашляховик, розрахований на 18 або 24 пасажирів і оснащений шинами низького тиску розміром 46-54 дюйми.

Фото: всюдихідна “маршрутка” Ísar / Ísar

“Дорожна швидкість, дорожний комфорт – на дорозі чи без неї”, – так позиціонують своє творіння в Ísar. Грандіозний джип Ísar має пневматичну підвіску з вільним ходом у 40 сантиметрів і великі шини.

Дивіться також: Фанат купив собі фірмову пляшечку McLaren для води за 7000 доларів

Кузов автомобіля майже повністю алюмінієвий. Підрамники і силові елементи кузову виготовлені з надміцної шведської сталі Weldox. Позашляховик буде доступний у кількох виконаннях: з 4, 6 і 8 дверима. Задній звис може бути максимально коротким для підвищення геометричної прохідності або подовженим для збільшення об'єму багажника. На вибір клієнтам запропонують посилений дах для перевезення вантажів або варіант з подвійним склінням для туристів.

Фото: ісландський джип Ísar / Ísar

Залежно від обраної модифікації громадина оснащується 250-сильним турбодизелем або 420-сильним бензиновим V8, які поєднуються з 8- або 10-ступінчатою коробкою передач ZF, відповідно.

Також цікаво: Дизайнер створив транспортний засіб, для якого ще не існує назви (відео)