Ілон Маск знову провокує конкурентів і підігріває цікавість фанатів.

Шеф Tesla розповів кілька цікавих деталей про майбутній пікап, на додачу до оприлюднених раніше. Збираємо пазл.

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Чергову порцію новин про електропікап Tesla керівник компанії видав у підкасті Ride the Lighting, повідомляє ITC з посиланням на Electrek. Гарна звістка для тих, хто чекає на утилітарний електрокар від Tesla. Та зачекати доведеться ще, бо прем'єра моделі відбудеться влітку цього року, а машини клієнти почнуть отримувати не раніше, ніж через рік-півтора потому.

“Думаю, цінник має починатися з позначки менше $50 тисяч. Наприклад, $49 тисяч за стартову версію. В ідеалі ще менше. Він просто не може бути недоступним покупцеві. Звичайно, будуть і значно дорожчі версії, однак найекономніші покупці отримають дійсно відмінну робочу вантажівку за 49 тисяч або й менше”, – заявив Ілон Маск.

Маск розповів також про дизайн пікапа, про який раніше говорив, що він буде у стилі фільмів Blade Runner. Ілон Маск також підтвердив, що на першому офіційному тізері зображена передня частина пікапа.

Фото: офіційні тізери та рендер Tesla Pickup / Tesla, Еlectrek

“Він буде неймовірно функціональним з точки зору вантажопідйомності і при цьому виглядати просто приголомшливо – але зовсім не так, як нормальні пікапи. Він буде виглядати в стилі наукової фантастики. Це означає, що його дизайн сподобається далеко не кожному. Так що якщо хтось хоче отримати пікап, який виглядатиме як типові моделі цього формату останні 20-40 років, то Tesla Pickup, скоріш за все, не для них”. Це, мовляв, буде “пікап з можливостями, які перевершують решту”, “кращим, ніж Ford F-150 і швидшим, ніж Porsche 911”.

Раніше глава Tesla розповідав, що Pickup чи Model P матиме пару електромоторів з “шаленим” крутним моментом, повний привід, адаптивну підвіску, 400-500 миль запасу ходу й автопілот.

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