Илон Маск снова провоцирует конкурентов и подогревает интерес фанатов.

Шеф Tesla рассказал несколько интересных деталей о предстоящем пикапе, вдобавок к обнародованным ранее. Собираем пазл.

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Очередную порцию новостей об электропикапе Tesla руководитель компании издал в подкасте Ride the Lighting, сообщает ITC со ссылкой на Electrek. Хорошая весть для тех, кто ждет утилитарный электрокар от Tesla. И подождать придется еще, потому что премьера модели состоится летом этого года, а машины клиенты начнут получать не ранее, чем год-полтора спустя.

“Думаю, ценник должен начинаться с отметки менее $50 тысяч. Например, $49 тысяч за стартовую версию. В идеале еще меньше. Он просто не может быть не доступен покупателю. Конечно, будут и значительно более дорогие версии, однако самые экономные покупатели получат действительно отличный рабочий грузовик за 49 тысяч или даже меньше”, – заявил Илон Маск.

Маск рассказал также о дизайне пикапа, о котором ранее говорил, что он будет в стиле фильмов Blade Runner. Илон Маск также подтвердил, что на первом официальном тизере показана передняя часть пикапа.

Фото: официальные тизеры и рендер Tesla Pickup / Tesla, Еlectrek

“Он будет невероятно функциональным с точки зрения грузоподъемности и при этом выглядеть просто потрясающе, но совсем не так, как нормальные пикапы. Он будет смотреться в стиле научной фантастики. Это означает, что его дизайн понравится далеко не каждому. Так что если кто-то хочет получить пикап, который будет выглядеть как типичные модели этого формата последние 20-40 лет, то Tesla Pickup, скорее всего, не для них”. Это, мол, будет “пикап с возможностями, которые превосходят остальные, лучшим, чем Ford F-150 и быстрее, чем Porsche 911”.

Ранее глава Tesla рассказывал, что Pickup или Model P будет иметь пару электромоторов с “бешеным” крутящим моментом, полный привод, адаптивную подвеску, 400-500 миль запаса хода и автопилот.

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