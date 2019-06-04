Автомобіль постав перед публікою із логотипом марки Denza – спільного підприємства BYD та Daimler.

На автосалоні в китайському місті Шеньчжень дебютував шоукар Denza Concept X, який обіцяють втілити у серійний кросовер на початку наступного року.

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Бренд Denza був створений у 2012 році, як спільне підприємство Daimler та BYD для випуску електрокарів. До цього часу єдиною моделлю бренду був Denza 500, створений на базі Mercedes-Benz B-класу позаминулого покоління.

Фото: Denza 500 / Daimler

Denza Concept X створений з нуля. Над стилістикою кросовера працювали майстри Mercedes-Benz Advanced Design Studio, про що свідчать шильдики Styled by Mercedes-Benz на крилах машини. Прототип втілиться у конвеєрну модель, яку запустять у виробництво на початку наступного року.

Фото: Denza Concept X / Daimler

Кросовер запропонують з повністю електричною та гібридною силовими установками на вибір. Батарейна версія зможе проїжджати без підзарядки до 500 кілометрів за циклом NEDC і розганятися до першої сотні менш ніж за п'ять секунд.

Концептуальний кросовер явлений з повністю світлодіодною оптикою, семимісним салоном і на великих 23-дюймових дисках.

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