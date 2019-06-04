Болід на батарейках устримує звання кращого на легендарному треку і "перегонах у хмарах" – Pikes Peak 2018.

Спортивний прототип електричного боліда Volkswagen ID R показав кращий час кола на Нюрбургрінгу серед електрокарів, однак абсолютної перемоги не здобув.

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Наприкінці 2018 року Volkswagen ID R узяв участь у перегонах Pikes Peak і здобув беззаперечну перемогу. Цей електрокар був створений спеціально для “Пайкс Пік”, тож його перемога була досить передбачуваною. А от змагання у швидкості на рівнині – зовсім інша справа. Практично у себе вдома, на Нюрбургрінгу, Volkswagen ID R показав гарний час, та першим, як хотілось виробнику, все ж не став.

Фото: Volkswagen ID R на Нюрбургрінгу / Volkswagen

ID R проїхав коло по “Північній петлі” траси Нюрбургрінг за 6 хвилин і 5,336 секунди. Це більш ніж на 40 секунд швидше, ніж це зробив попередник – японський електричний суперкар NIO EP9, якому вдалось зробити це за 6 хвилин і 45,90 секунди.

Та абсолютний рекорд кола все ще утримує гібридний Porsche 919, створений для перегонів на витривалість. “Порше” пройшов Нордшляйфе за 5 хвилин 19,55 секунди.



Нагадаємо, Volkswagen ID R має силову установку потужністю у 680 к.с. при масі усього 1100 кілограмів.

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