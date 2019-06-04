Болид на батарейках получает звание лучшего на легендарном треке и "гонке в облаках" – Pikes Peak 2018.

Спортивный прототип электрического болида Volkswagen ID R показал лучшее время круга на Нюрбургринге среди электрокаров, однако абсолютной победы не получил.

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В конце 2018 года Volkswagen ID R принял участие в гонке Pikes Peak и получил безоговорочную победу. Этот электрокар был создан специально для “Пайкс Пик", поэтому его победа была достаточно предсказуемой. А вот соревнования в скорости на равнине – совсем другое дело. Практически у себя дома, на Нюрбургринге, Volkswagen ID R показал хорошее время, но первым, как хотелось производителю, все же не стал.

Фото: Volkswagen ID R на Нюрбургринге / Volkswagen

ID R проехал круг по "Северной петле" трассы Нюрбургринг за 6 минут и 5,336 секунды. Это более чем на 40 секунд быстрее, чем это сделал предшественник – японский электрический суперкар NIO EP9, которому удалось сделать это за 6 минут и 45,90 секунды.

И абсолютный рекорд круга все еще удерживает гибридный Porsche 919, созданный для гонок на выносливость. "Порше" прошел Нордшляйфе за 5 минут 19,55 секунды.



Напомним, Volkswagen ID R имеет силовую установку мощностью в 680 л.с. при массе всего 1100 килограммов.

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