В главных ролях Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон.

Киностудия 20th Century Fox готовит к выходу в прокат картину Ford v Ferrari, посвященную противостоянию двух автопроизводителей на треках чемпионата 24 часа Ле Ман.

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Сюжет картины Ford v Ferrari расскажет о рождении победного Ford GT40 Mk.II под руководством легендарного Кэрролла Шелби в 1960-х годах.

Главные роли в фильме Ford v Ferrari выполнят Мэтт Дэймон (Шелби) и Кристиан Бейл (пилот Кен Майлс). Их герои будут вместе строить для Ford Motor Company революционный гоночный автомобиль, одновременно пытаясь бороться с "корпоративной бюрократией, законами физики и личными демонами". Эта машина позволила Ford разбить гегемонию Ferrari в марафоне 24 часа Ле Мана.

Чемпионат 24 часа Ле Ман в 1966 году принес победу Ford, благодаря болиду Ford GT40 MkII. Следующие три года он не оставлял шансов соперникам и оставался безоговорочным лидером марафона.



Фильм Ford v Ferrari выйдет в прокат 15 ноября этого года.

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