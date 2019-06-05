Отличия между универсалом A6 Avant и кросс-универсалом A6 Allroad – минимальные.

Новое поколение Audi A6 Allroad стало более технологичным и имеет в арсенале кое-что для путешествий по бездорожью, однако является более близким к универсалу, чем к кроссоверу.

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Компания Audi представила свой первый Allroad 20 лет назад. Он имел внедорожный клиренс больше 200 мм и пониженную передачу, однако нынешний Allroad променял это на электронных помощников.

Фото: Audi A6 Allroad 2020 / Audi

Новая генерация Audi A6 Allroad 2020 имеет пневмоподвеску в базовой комплектации. Высота дорожного просвета регулируется от 124 до 184 мм и имеет четыре положения. Клиренс составляет 139 мм в обычном режиме, 169 мм в режиме Offroad (на скорости до 80 км/ч) или максимальные 184 мм с функцией Lift (до 35 км/ч). Машина опускается до самого низкого положения автоматически, когда скорость превышает 120 км/час.

Фото: технические особенности Audi A6 Allroad 2020 / Audi

Пластиковый обвес по периметру, который может быть черным или окрашенным в цвет кузова – не единственное отличие версии Allroad от A6 Avant. Решетка радиатора имеет выраженную вертикальную решетку, как у полноценных кроссоверов марки. Также Allroad получил рейлинги на крыше и защиту двигателя снизу. Стандартными для модели являются шины размерностью 225/55 R18, а за доплату можно заказать большие, вплоть до R21.

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Внутри кросс-универсал имеет еще меньше отличий от Avant, на уровне декора. Зато дверка багажника имеет электропривод уже в базовой комплектации. Объем багажника, как и у обычного универсала: 565-1680 литров.

Фото: салон Audi A6 Allroad / Audi

Новый Audi A6 Allroad будет предлагаться исключительно с мягкой гибридной установкой на основе 3-литрового турбодизеля V6, у которого три степени отдачи. Комплектация 45 TDI предусматривает мощность в 231 л. с., версия 50 TDI имеет под капотом 286 л.с., а самой мощной является версия 55 TDI, которая предлагает 349 л. с. Сочетается двигатель также с одной коробкой передач – восьмиступенчатым "автоматом", который транслирует обороты на обе оси через самоблокирующийся дифференциал. За доплату доступны активный задний дифференциал и полноуправляемое шасси.

Европейские дилеры получат новый Audi A6 Allroad в шоурумах уже в июне, а позже кросс-универсалы выйдут и на другие рынки, причем и с бензиновыми моторами. Стартовый ценник на A6 Allroad 2020 в Германии – 61 500 евро.

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