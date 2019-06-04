В рамках выставки Agro Auto Show 2019 был представлен новый для Украины многофункциональный пикап Great Wall Wingle 7.

Компания "Богдан-Индустрия" – официальный дистрибьютор автомобилей Great Wall и HAVAL в Украине, продемонстрировала свою новинку Great Wall Wingle 7. Также в рамках выставочного мероприятия компания "Богдан-Индустрия" представит весь модельный ряд пикапов Great Wall, который состоит только из пикапов. Новинка представлена ​​в двух версиях – стандартной и удлиненной. Цены – 638 400 грн и 651 439 грн соответственно.

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"Wingle 7 – это настоящий прорыв в индустрии пикапов. Это первая модель, разработанная в соответствии с новой стратегией Great Wall Pickup, которая отличается от своих предшественников стильным дизайном, профессиональным интерьером на уровне внедорожника, а также интеллектуальной безопасностью. Ранее модель была представлена ​​в Китае на рынке пикапов среднего и высокого класса, теперь в рамках глобального запуска модели мы готовы представить новинку в Украине”, – рассказывает Борис Ткаленко, директор компании "Богдан-Индустрия".

Wingle 7 – это многофункциональный пикап с очень богатой комплектацией. Полный привод, ESP, камера заднего вида, автоматический кондиционер, высококачественный навесной экран, электрорегулировка сидений в 6-ти направлениях. Благодаря комфортному интерьеру и хорошему оснащению, этот автомобиль способен заинтересовать широкую аудиторию и удовлетворить потребности семьи, предпринимателей, а также любителей бездорожья. Кроме того, Wingle 7 – хорошая модель для переоборудования, которую можно переоборудовать в фургон или эвакуатор. Wingle 7 – отличный помощник в бизнесе и хозяйстве. Габариты модели составляют 5395 мм в длину, 1800 мм в ширину и 1760 мм в высоту, при этом грузовая платформа длиной 1,68 м способна транспортировать большой объемный груз весом до 1000 кг.